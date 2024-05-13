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Okullarda sıfır atık yönetim sistemi kurulacak kurmayanlara ceza verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.05.2024 tarihli, 101415102 sayılı ve "Eğitim Kurumları ve Yurtlarda Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması" konulu yazıya göre okullarda sıfır atık yönetim sistemi kurulacak kurmayanlara ceza verilecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 14:00, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 09:06
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Okullarda sıfır atık yönetim sistemi kurulacak kurmayanlara ceza verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.05.2024 tarihli, 101415102 sayılı ve "Eğitim Kurumları ve Yurtlarda Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması" konulu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık oluşumunun azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması, depolama sahasına giden atıkların azaltılması, çevresel kirlilikler giderilirken bir yandan da atıkların ekonomiye katma değer sağlayacak kaliteli ham madde olarak kullanılması amacıyla İlgi Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Sıfır Atık Projesi'nin yürütüldüğü ve Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel eğitim kurumlan ve yurtlarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulması gerekliliği Milli Eğitim Bakanlığının 02.10.2020 tarihli ve 24301423-611.01-E.14041430 sayılı yazısında belirtilmektedir.

Bahse konu sistemi kurmayan, kurup sıfır atık belgesi almayan ve/veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayan, sıfır atık sistemi ile ilgili eksikleri gidermeyen kurumlara, Ek'te yer alan 02.04.2024 tarihli ve 32508 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sıfır Atık Genelgesi doğrultusunda idari yaptırım uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okullar ile yurtlarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alınması için gerekli işlemlerin ivedilikle uygulanması gerekli görülmektedir."

İşte o talimat;

Sıfır Atık ile İlgili 2024/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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