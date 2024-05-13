AK Parti'de değişim için ilk zirve yarın

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre AK Parti'de 31 Mart gecesi başlayan seçim sonuçlarını değerlendirme toplantıları devam ediyor. Her hafta Strateji Kurulunu toplayan ve seçim sonuçlarını masaya yatıran AK Parti yönetimi, yarın il başkanları ile buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, 31 Mart seçimleri sonrası ilk il başkanları toplantısı olmasından dolayı büyük önem taşıyor.

Toplantıda bazı il başkanlarının değişebileceği belirtilirken, Erdoğan'ın değişim sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Yarın yapılacak toplantıda, öncelik olarak koltuğu boş olan illere asaleten başkan atanmasının yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor. Toplantıda, şehir şehir oy kaybının sebepleri de istişare edilecek.