Obrukların sebebi 300 bin kaçak kuyu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakan Yardımcısı ve eski İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın Tarım ve Orman Bakanlığını 'Konya ovasındaki 95 bin kaçak kuyuyu denetlemeye ve kapatmaya' davet etmesi sonrasında kaçak su kuyularının olumsuz etkileri bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'de tarımsal sulama amaçlı en az 300 bin kaçak kuyu bulunduğunu ifade eden İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altuğ, yer altı su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin ve su kirliliği riskinin kaçak su kuyularının kapatılmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

ÜRKÜTEN TABLO

Kaçak su kuyularının iklim değişikliği ve obruk oluşumu üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olabildiğine dikkat çeken Altuğ, "Yasa dışı su kuyuları, yer altı sularının sürdürülebilir olmayan bir şekilde çıkarılmasına yol açarak yerel hidrolojik sistemleri bozabilir ve su kaynaklarının tükenmesine sebep olabilir. Diğer yandan, yer altı suyunun çıkarılması, zeminin çökmesine ve dengesizleşmesine sebep olduğundan, kaçak su kuyuları arazi çökmesine yol açabilir. Bu durum, tarımsal alanda ve altyapıda yapısal hasara yol açabilecek ve insan güvenliği açısından risk oluşturabilecek tehlikeli çöküntüler olan obrukların oluşmasına sebep olabilir. Genel olarak, kaçak su kuyuları iklim değişikliğinin etkilerini şiddetlendirebilir ve çevresel bozulmaya ve obruk oluşumu gibi tehlikelere yol açabilir" dedi.

KONYA ÖRNEĞİ

Doğal ve insani faktörlerin birleşiminin obrukların sayısındaki artışa katkıda bulunabildiğine dikkat çeken Altuğ, "Obruk oluşumu riskini azaltmak ve toplulukları ve altyapıyı korumak için bu faktörleri izlemek ve yönetmek önemli. Konya'da oluşan obrukların en büyük sebebi, yer altı sularının kaçak kullanımı" değerlendirmesinde bulundu.