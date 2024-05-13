81 ilde Çember-18 operasyonu: Aranan 4 bin 995 firari yakalandı
81 ilde son 5 günde aranan şahıslara düzenlenen "Çember-18" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4bin 995 firari yakalandı.
İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çember-18 operasyonuna ilişkin 4 bin 995 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.
Operasyonda aranmakta olan 0-5 yıl arası 4 bin 938, 5-10 yıl arası 29, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şüphelinin yakalandığını ifade edip "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!" dedi.
8️1️ ilde son 5️ günde "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-18" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4️ bin 9️9️5️ firari yakalandı❗Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 13, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu. pic.twitter.com/gvWCjP5Y2n