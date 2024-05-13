Cari denge martta 4,54 milyar dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mart ayında 4,54 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari İşlemler hesabı 782 milyon dolar fazla verdi.

Merkez Bankası verilerine göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2,241 milyar dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.1 milyar dolar olarak açıklandı.