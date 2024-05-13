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Memur servisleri kaldırılacak, kamuya personel alımı sınırlandırılacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda tasarruf paketine ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 10:35, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 11:12
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Memur servisleri kaldırılacak, kamuya personel alımı sınırlandırılacak

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkan başlıklar

Kamuda tasarruf, bütçe harcamalarında disiplin, kamu yatırımlarında verimliliktir.

Burada kamu tasarruf alanlarına baktığımız zaman 8 öncelikli alana yoğunlaşıyoruz.

İlk başlığımız kamuda taşıtlar konusudur. Taşıt alanında kamu filo yönetim sisteminde taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik.

Bu sistem taşıt edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül anlayışla sağlayacak. Plaka bazlı olarak taşıtlarla ilgili süreci takip edeceğiz.

Yaşı, kilometresi ve kullanımını izleyeceğiz. Veri girişi sisteme başladı.

Bu sistemle hedefimiz, ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlar arası kullanıma zemin hazırlanmasıdır.

Savunma ve güvenlik hariç, memur servisleri kaldırılacak. Toplu taşıma kullanılacak.

3 yıl boyunca Kamuya yeni araç alınmayacak ve kiralanmayacak.

Kamuya yeni personel alımları sadece emekli olanların yerine alınacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeli geliştirilecek.

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