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Kedi katiline 4 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul'daki Fatih Camisi'nin bahçesindeki kedileri sırt çantasına koyarak götüren ve kaldığı iş yerinde çok sayıda ölü kedi bulunan Fatih Mehmetn Ö.'ye mahkeme, 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 11:21, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 11:19
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Kedi katiline 4 yıl 6 ay hapis cezası

Fatih'te kedileri öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Fatih Mehmet Ö. katılmadı. Taraf avukatları ve çok sayıda hayvan sever duruşma salonunda hazır bulundu.

SUÇU İŞLEDİĞİNİN SABİT OLDUĞU BELİRTİLDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın hayvanları koruma kanununun 28/A maddesi gereğince "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı sanığın bu suç kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatları da sanığın cezalandırılmasını istedi.

SANIĞA 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme sanık Fatih Mehmet Ö.'nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan cezasında artırım yaparak toplamda 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Camisi çevresinde yaşayan 9 kedinin sanık Fatih Mehmet Ö. tarafından 31 Ekim'de sırt çantasına konarak götürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi. Sanığın 13 Kasım'da iş yerinde yapılan incelemede, ölü kedilerin çöplerin arasında bulunduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, sanığın oğlu Mehmet Ö.'nün ifadesine yer verilerek, babasının 8 aydır annesiyle konuşmadığı için eve gelmediğini, ruhsal ve fiziksel anlamda insanlara veya herhangi bir canlıya zarar verebilecek potansiyelde olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Babasının uyuşturucu madde etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirebilme ihtimali olduğunu aktaran Mehmet Ö.'nün, babasının iş yerinde bulunan ölü kedileri görmesiyle polis merkezine giderek ifade verdiğini belirtti. İddianamede, Fatih Mehmet Ö.'nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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