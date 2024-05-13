Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Araç içerisinde 5 kişinin bulunduğu ve hepsinin aynı aileden olduğu öğrenildi.

Ağır yaralı olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişiden 1'i de hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Bursa istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Polatlı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

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