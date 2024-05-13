Dolar günü 32,21 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2150 32,2160 32,2100 32,2110 Avro 34,7400 34,7410 34,8050 34,8060 Sterlin 40,3750 40,4920 40,4400 40,4470 İsviçre Frangı 35,2870 35,4640 35,5280 35,5400 ANKARA ABD Doları 32,1850 32,2650 32,1800 32,2600 Avro 34,7000 34,7800 34,7650 34,8450 Sterlin 40,3150 40,5250 40,3800 40,5900