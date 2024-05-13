Dolar günü 32,21 TL'den tamamladı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 32,21 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 17:40, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2150
|32,2160
|32,2100
|32,2110
|Avro
|34,7400
|34,7410
|34,8050
|34,8060
|Sterlin
|40,3750
|40,4920
|40,4400
|40,4470
|İsviçre Frangı
|35,2870
|35,4640
|35,5280
|35,5400
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1850
|32,2650
|32,1800
|32,2600
|Avro
|34,7000
|34,7800
|34,7650
|34,8450
|Sterlin
|40,3150
|40,5250
|40,3800
|40,5900