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'Yerel yönetimler hobi bahçelerinin sorunlarını çözmeli'

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından TBMM'ye ve Yerel Yönetimlere bir an önce hobi bahçelerinin sorunlarının giderilmesi ve konut arzı için imarlı alanların genişletilmesi çağrısında bulundu. Akçam, hobi bahçelerinin sorunları çözülmedikçe giderek kangrene dönüşeceğine vurgu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 12:36, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 12:36
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'Yerel yönetimler hobi bahçelerinin sorunlarını çözmeli'

ATEM Başkanı Hakan Akçam, hobi bahçelerinin sorunlarının gün geçtikçe büyüdüğüne dikkat çekerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yerel yönetimlere seslendi. Hobi bahçelerinin sahiplerine kesilen cezaların büyük meblağlar olduğunu ifade eden Akçam, ceza kesmekten ziyade kurumların hobi bahçelerinin altyapı sorunlarının çözülmesi için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

"AĞIR CEZALARIN KESİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Akçam, son dönemde kamu çalışanları gibi sabit gelirli birçok vatandaşın küçük birikimleri ile ileriye yönelik yatırım yapmak için kooperatifler aracılığıyla hobi bahçeleri aldığını ifade ederek şunlara değindi: "Bu yatırımlar özellikle Ankara, İstanbul başta olmak üzere metropol şehirlerimizde yoğunlaşıyor. Sadece Başkent Ankara'da 5 binin üzerinde kooperatif ve bu kooperatiflerin 200 binin üzerinde üyesi bulunuyor. Bu kooperatiflerde yer alan hobi bahçeleri vatandaşın toprakla buluştuğu, tarımsal üretim yaptığı alanlardır. Bu alanları bir dönemin kronik sorunu olan gecekondulaşma gibi algılayarak yerel yönetimlerin, çevre şehircilik il müdürlüklerinin, il tarım ve orman müdürlüklerinin hobi bahçelerine ağır cezalar kesmesi kabul edilemez."

Geçen yıl yaşadığımız büyük depremden sonra hobi bahçelerinin depremzedelerin barındırıldığı alanlara da dönüştüğünü hatırlatan Akçam, "Hobi bahçeleri depremde işe yaradığı kadar bir yandan da tarımsal üretime de fayda sağlamakta, bahçe sahibi en azından kendisine yetecek kadar sebze meyvesini yetiştirebilmektedir. Bir tarafta da ekonominin gerçeklerini düşünecek olursak bahçe sahipleri tarımsal üretimle tekrar toprağa dönüş yaparak enflasyonun yansımalarını da azaltmaya çalışmaktadırlar" dedi.

ALTYAPI SORUNLARI BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ

Hobi bahçelerinin sorunlarına da değinen Akçam, yerel yönetimlere seslendi. Akçam sözlerine şöyle devam etti: "Birçoğunun elektrik, su, kanalizasyon benzeri altyapı hizmetleri bulunmuyor. Belediyeler bu sorunun çözümü için de ellerini taşın altına koymalıdır. Şimdilerde görmezden gelinse de hobi bahçeleri ile ilgili önemli bir sorunu var ve bu sorun giderek kangrenleşecek hale geliyor."

Akçam, "Bir kereye mahsus hobi bahçesi yapanların ve yapı kayıt belgesi alanların müktesep haklara sahip olmalarını sağlanmalı bundan sonra yapılacak olan hobi bahçelerinde ise ilgili belediyelerden planlı projeli şekilde yapılmasına izin verilmelidir" önerisinde bulundu.

"Ankaralı emlakçılar olarak konunun yasal değişikliklerle çözülmesinin bir zorunluluk olduğunu görüyor ve TBMM'yi göreve çağırıyoruz" diyen Akçam, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile görüşerek daha fazla kronikleşmeden hobi bahçeleri sorununu bir an önce çözüme kavuşturmaya hazırız.

Özellikle Ankara'da hobi bahçelerini ve kooperatifleri ticari işletme olarak değerlendirip ağır cezalar kesilmesinin sorunu daha da derinleştirdiği gözlenmektedir. İdarenin emlak sektör temsilcileri ve vatandaşla birlikte çözüm araması bir zorunluluktur" dedi.

HOBİ BAHÇELERİ AZ DA OLSA KONUT ARZ SIKINTISINI ÇÖZEBİLİR

Emlak sektörünün en önemli sorunlarından birinin imarlı alanları şehir merkezine sıkıştırmak olduğuna vurgu yapan Akçam, "Şehirlerin çeperlerindeki özellikle hobi bahçelerinin yoğun olduğu tarım arazilerinin imara açılarak konut arz sıkıntısının giderilmesine yönelik imar çalışmaları da ivedilikle başlatılmalıdır" diye konuştu.

Konut sektöründe yaşanan sorunları çözmek için hükümet yetkilileri ve yerel yönetimlerle yeni çözümler, projeler üretmeye hazır olduklarına da değinen Akçam şunları söyleyerek sözlerini sonlandırdı: "Son dönemde konut satışları 10 yıllık ortalamanın çok altındadır. Konut yapımında yaşanan sorunlardan dolayı birçok müteahhit yeni projelerini rafa kaldırmak zorunda kaldı. En önemli nedenleri ise arsa fiyatlarının ve inşaat maliyetlerinin büyük ölçüde artması oldu. Bu noktada belediyeler de yeni binaların yapılması için devreye girebilir, çünkü konut ihtiyacı artan nüfusa paralel olarak hızla artmakta. Biz imarsız alanların imara açılmasının konut arzını artıracağına inanıyoruz ve belediyelerden de bu konuda destek vermelerini istiyoruz."


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