'Yerel yönetimler hobi bahçelerinin sorunlarını çözmeli'
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından TBMM'ye ve Yerel Yönetimlere bir an önce hobi bahçelerinin sorunlarının giderilmesi ve konut arzı için imarlı alanların genişletilmesi çağrısında bulundu. Akçam, hobi bahçelerinin sorunları çözülmedikçe giderek kangrene dönüşeceğine vurgu yaptı.
ATEM Başkanı Hakan Akçam, hobi bahçelerinin sorunlarının gün geçtikçe büyüdüğüne
dikkat çekerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yerel yönetimlere
seslendi. Hobi bahçelerinin sahiplerine kesilen cezaların büyük meblağlar olduğunu
ifade eden Akçam, ceza kesmekten ziyade kurumların hobi bahçelerinin altyapı
sorunlarının çözülmesi için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.
"AĞIR CEZALARIN KESİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"
Akçam, son dönemde kamu çalışanları gibi sabit gelirli birçok vatandaşın küçük
birikimleri ile ileriye yönelik yatırım yapmak için kooperatifler aracılığıyla
hobi bahçeleri aldığını ifade ederek şunlara değindi: "Bu yatırımlar özellikle
Ankara, İstanbul başta olmak üzere metropol şehirlerimizde yoğunlaşıyor. Sadece
Başkent Ankara'da 5 binin üzerinde kooperatif ve bu kooperatiflerin 200 binin
üzerinde üyesi bulunuyor. Bu kooperatiflerde yer alan hobi bahçeleri vatandaşın
toprakla buluştuğu, tarımsal üretim yaptığı alanlardır. Bu alanları bir dönemin
kronik sorunu olan gecekondulaşma gibi algılayarak yerel yönetimlerin, çevre
şehircilik il müdürlüklerinin, il tarım ve orman müdürlüklerinin hobi bahçelerine
ağır cezalar kesmesi kabul edilemez."
Geçen yıl yaşadığımız büyük depremden sonra hobi bahçelerinin depremzedelerin
barındırıldığı alanlara da dönüştüğünü hatırlatan Akçam, "Hobi bahçeleri
depremde işe yaradığı kadar bir yandan da tarımsal üretime de fayda sağlamakta,
bahçe sahibi en azından kendisine yetecek kadar sebze meyvesini yetiştirebilmektedir.
Bir tarafta da ekonominin gerçeklerini düşünecek olursak bahçe sahipleri tarımsal
üretimle tekrar toprağa dönüş yaparak enflasyonun yansımalarını da azaltmaya
çalışmaktadırlar" dedi.
ALTYAPI SORUNLARI BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ
Hobi bahçelerinin sorunlarına da değinen Akçam, yerel yönetimlere seslendi.
Akçam sözlerine şöyle devam etti: "Birçoğunun elektrik, su, kanalizasyon
benzeri altyapı hizmetleri bulunmuyor. Belediyeler bu sorunun çözümü için de
ellerini taşın altına koymalıdır. Şimdilerde görmezden gelinse de hobi bahçeleri
ile ilgili önemli bir sorunu var ve bu sorun giderek kangrenleşecek hale geliyor."
Akçam, "Bir kereye mahsus hobi bahçesi yapanların ve yapı kayıt belgesi
alanların müktesep haklara sahip olmalarını sağlanmalı bundan sonra yapılacak
olan hobi bahçelerinde ise ilgili belediyelerden planlı projeli şekilde yapılmasına
izin verilmelidir" önerisinde bulundu.
"Ankaralı emlakçılar olarak konunun yasal değişikliklerle çözülmesinin bir zorunluluk olduğunu görüyor ve TBMM'yi göreve çağırıyoruz" diyen Akçam, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile görüşerek daha fazla kronikleşmeden hobi bahçeleri sorununu bir an önce çözüme kavuşturmaya hazırız.
Özellikle Ankara'da hobi bahçelerini ve kooperatifleri ticari işletme olarak
değerlendirip ağır cezalar kesilmesinin sorunu daha da derinleştirdiği gözlenmektedir.
İdarenin emlak sektör temsilcileri ve vatandaşla birlikte çözüm araması bir
zorunluluktur" dedi.
HOBİ BAHÇELERİ AZ DA OLSA KONUT ARZ SIKINTISINI ÇÖZEBİLİR
Emlak sektörünün en önemli sorunlarından birinin imarlı alanları şehir merkezine
sıkıştırmak olduğuna vurgu yapan Akçam, "Şehirlerin çeperlerindeki özellikle
hobi bahçelerinin yoğun olduğu tarım arazilerinin imara açılarak konut arz sıkıntısının
giderilmesine yönelik imar çalışmaları da ivedilikle başlatılmalıdır" diye
konuştu.
Konut sektöründe yaşanan sorunları çözmek için hükümet yetkilileri ve yerel
yönetimlerle yeni çözümler, projeler üretmeye hazır olduklarına da değinen Akçam
şunları söyleyerek sözlerini sonlandırdı: "Son dönemde konut satışları
10 yıllık ortalamanın çok altındadır. Konut yapımında yaşanan sorunlardan dolayı
birçok müteahhit yeni projelerini rafa kaldırmak zorunda kaldı. En önemli nedenleri
ise arsa fiyatlarının ve inşaat maliyetlerinin büyük ölçüde artması oldu. Bu
noktada belediyeler de yeni binaların yapılması için devreye girebilir, çünkü
konut ihtiyacı artan nüfusa paralel olarak hızla artmakta. Biz imarsız alanların
imara açılmasının konut arzını artıracağına inanıyoruz ve belediyelerden de
bu konuda destek vermelerini istiyoruz."