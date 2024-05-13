Halfeti yerli turistlerin uğrak yeri oldu

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Baraj gölü altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, yerli turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçe, yoğun turizm sezonu yaşıyor.

Sahil kenti görünümüne sahip ilçeye gelen vatandaşlar, Fırat Nehri kenarında yürüyüş yaparak ya da tekne turlarıyla batık kenti, Ulu Cami, Savaşan Mahallesi ve Rumkale'yi görme fırsatı buluyor.