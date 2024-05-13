Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör soruşturması

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti'li Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi bazı konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

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