Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'den ayrıldı

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti, iki liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı da düzenlemişti.

Başbakan Miçotakis'i, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ve üst düzey yetkililer yolcu etti.

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