Yedi ile mayısta kar yağdı

Bolu'da Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın aralıklarla etkili olduğu bölgede bazı alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki yaylada yeşil alanlar ile ağaçlar kar altında kaldı.

Kar yağışı, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'na da hakim oldu. Yağışın ardından yoğun sis tabakası oluştu.

Karabük'te de 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde sabah başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 11, en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü merkezde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İl genelinde etkili olan sağanak Yapraklı, Ilgaz, Çerkeş ilçelerinin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilde yüksek kesimler beyaza büründü.

İl merkezinde de sağanak etkili oluyor.

Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçede etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede yağış nedeniyle dağların zirveleri beyaza büründü.

İlçede, rüzgar ve sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte Devrekani, İhsangazi, Daday, Araç ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ilgaz Dağı'na kar yağdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı sonrası evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.