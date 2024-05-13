Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısına katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Miçotakis'i Ankadra'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz.

Diyalog kanallarını açık tutmada mutabakatımız var. Sayın Başbakanla son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde Türk-Yunan ilişkilerindeki birbiriyle bağlantılı sorunları da ele aldık. Sorunları diyalogla çözme irademize bağlıyız. İkili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var.

İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

"Terörle mücadele gündemimizdeydi"

Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Sorunlarımızı diyalogla çözme irademize bağlıyız.

Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

"Uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır"

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır.

"Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum"

Mutabık kalmadığımız bir konu var. Ben Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum. Adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm.