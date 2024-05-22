65 yaşın tamamlandığı tarih nasıl hesaplanmalıdır?

Soru: Ben 05.02.1964 doğumluyum. 11.01.1995 tarihinde vergi dairesinde memuriyetim başladı. Halen çalışmaya devam ediyorum. Sorum şu: Kadın memur olarak zorunlu emeklilik yaşı nedir? Beni ne zaman re' sen emekli ederler. Teşekkür ederim.



Detaylar/Değerlendirmeler;



Sizin durumunuzla birlikte, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri üzerinden aylık, ikramiye alma hesabını yapmakta olanların 65 yaşına girildiği, yani gün alındığı tarihin mi, yoksa 65 yaşını doldurup bir sonraki yaştan gün alındığı tarihin mi esas alınacağı hususunda gelen sorularak karşılık zaman zaman yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizi tekrarlamaktayız.



65 yaştan dolayı zorunlu yaş haddinden emeklilikte yaş tarihinin tamamlandığı tarih esas alınır, 65 yaştan gün alma veya daha sonraki yaştan gün alma kabul edilmez.



5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü memurların görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddinin 65 yaşını doldurdukları tarih olduğunu belirtmektedir.



Madde hükmü, kadın veya erkek memur olarak ayrım yapmamakta her ikisi için de azami çalışılabilecek yaş haddinin 65 yaşın dolum tarihi olarak belirtmektedir.



Dolayısıyla, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde yer alan istisnalar hariç genel olarak memurların azami çalışabilecekleri yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta, dolayısıyla bu tarihten sonra fiili olarak memurluk görevini yapamayacakları anlaşılmaktadır.



Esasında, Devlet memurluğuna alınma şartı olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 40 hükmünde de belirtilen 18 yaşını tamamlayanların Devlet Memuru olabilecekleri hükmünün hesaplanması da aynı şekildedir.



Peki, 65 yaşın doldurulması nasıl hesaplanmalıdır?

Yaş hesabı doğum tarihinden itibaren başlar, 1 yıl dolunca kişi 1 yaşını doldurmuş olur.

5/2/1964-5/2/1965 1 yaş yılının dolum tarihi,

5/2/1965 - 5/2/1966 2 yaş yılının dolum tarihi,

5/2/1966-5/2/1967 3 yaş yılının dolum tarihi,

5/2/1967-5/2/1968 4 yaş yılının dolum tarihi,



Son olarak da,



5/2/2028 - 5/2/2029 65 yaş yılının dolum tarihi şeklinde hesaplama yapılması gerekmektedir.



Dolayısıyla, 5/2/1964 doğumlu kişinin 65 yaşını dolduracağı tarih 5/2/2029 tarihi olmaktadır.



Yani, yaş haddinden emeklilikte, 65 yaşa girildiği tarih değil, 65 yaşın doldurulduğu tarih esas alınmaktadır.

Örnek,

- 5/2/1964 doğumlu kişi 6/2/2028 tarihinde 65 yaşını tamamlamış olmamakta, bu tarih itibariyle 64 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından 1 gün almış kişi olmaktadır.



Ayrıca, memur emekliliğinde 18 yaşından önce yapılmış yaş tashihleri varsa bu geçerli olmakta, 18 yaşından sonra yapılmış yaş tashihleri varsa bu geçerli olmamaktadır.

Kişilerin ve Kurumların buna dikkat etmesinde fayda görmekteyiz.



Ancak, bazı görevler için 65 yaş zorunlu emeklilik olmamakta, daha erken veya daha geç zorunlu emeklilik yaşları olabilmektedir. Bu husus da, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirlenmiştir. Maddede yer alan görevlere örnek olarak;

Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 bazı şartlarda 75 yaşın dolum tarihi gibi,

Askeri personel için Albayların, 60, Astsubay kıdemli başçavuşların 55 yaş gibi,

Baş komiserlerin 56, polis memurlarının 55 yaş gibi



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Sizin doğum tarihinize göre 65 yaşınızı dolduracağınız tarih yukarıda verdiğimiz hesaplamaya göre yapılması sonucunda 5/2/2029 tarihi olmaktadır. Yani bu tarih 65 yaşınızdan gün alma tarihi değil 65 yaşınızı doldurduğunuz tarih olmakta, dolayısıyla da Kurumunuzca bu tarih itibariyle zorunlu emeklilik işleminizin yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.