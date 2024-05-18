Aynı kurumda memurluğa atanan işçi, işçilik süresine ikramiye alabilir mi?

Soru: 10.8.1998 23.06.2000 yılları arası SSK nın açtığı sınavı kazanıp İstanbul eğitim hastanesinde çakılı sözleşmeli olarak 4a statüsünde işe başladım. 2000 de aynı hastanede kadroya geçip 4c statüsünde çalışıp 16.04 2024 te emekli oldum. O dönem için kurumumdan kıdem tazminatı almadığıma dair yazı istemiş olmasına rağmen 23 yıl üzerinden ikramiye aldım. 170 ı aradım. Kurumunuza dilekçe verin dediler. 02.05.2024 te dilekçem gönderildi. Eksik yatan 2 yıl için ücret alabilme olanağım var mıdır? Teşekkürler



Detaylar/Değerlendirmeler:



2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilmektedir.

Hem işçi, hem memurluk hizmeti toplamı üzerinden emekli olunması aşamasında emekli ikramiyesi ödenmesi konusunda 5434 sayılı Kanun Madde 89 ve 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü uygulanır.

İşçi iken memurluğa geçenler işçi olarak geçen sürelerine karşılık 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünde bu durum yer almadığından kıdem tazminatı alamazlar, bunun için de SGK uygulamalarında aynı işyeri veya farklı işyeri olma durumuna göre de memurluktan emeklilikte sigortalı hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenip ödenmeyeceği belirlenmektedir.



A) Aynı işyerinde memur olarak göreve başlanılması:

Genel olarak, aynı işyerinde işçi iken çalışanlar, aynı işyerinin açmış olduğu sınav, yönetim kurulu kararı vb. gibi işlemlerle memur olarak göreve başlayabilmektedirler. Bu şekilde atanabilmesi içinde işçiler istifa etmekten ziyade işverenler işçilerin çalışma sözleşmelerini iptal etmek durumunda kalabilmektedirler. İstifa ettiklerinde işçilerin kıdem tazminatı hakları şayet 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmündeki kurallara girmiyorsa ödenmemektedir. Ancak, işverenler memur ataması yapabilmesi için işçilerin sözleşmelerini fesh etmek durumunda kalacaklarından, işçilikte geçen sürelerine emekli olduklarında emekli ikramiyesi ödenebilmesi hakkı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda olanların SGK uygulamalarında da yer aldığı üzere işçilik sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.



B) Aynı işyeri dışında başka bir işyerinde göreve başlanılması:

İşçiler çalıştıkları işyerinden başka bir işyerinin açmış olduğu sınav vb. gibi işlemler neticesinde memur olarak göreve başlamışlarsa işçilikten istifa etmek suretiyle ayrılmış olacaklardır ve şayet istifa nedeni de 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmündeki kurallara giriyorsa kıdem tazminatı alabileceğini, aksi halde memurluğa geçtikten sonra memurluktan da emekli olması halinde bu sürelerine karşılık herhangi bir tutar alamayacağını değerlendirmekteyiz.



C) Kanuni düzenleme ile memurluğa geçmiş olma durumu:

Kanuni düzenleme ile memurluğa geçme durumu genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4/B ye tabi sözleşmeli statüde çalışanlara verilen bir imkan olmaktadır. Genel olarak bu tür düzenlemelerde de kişilere iş sonu tazminatı ödenmeyeceği, ancak ödenmeyen bu sürelerin de kişilerin emekli olduklarında emekli ikramiyesi tutarına dahil edileceği yönünde düzenlemeler yer alır.

Örnek: Son yapılan ve 26/1/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7433 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede de, "Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanun uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır." Şeklinde hüküm bulunmaktadır.



Açıklamalarımız bağlamında sizin durumunuzla ilgili değerlendirmemiz şöyle olacaktır:



Normalde işçi olarak göreve başlama ile istifa ettiğiniz tarihler ve çalışmış olduğunuz süre esas alındığında bu süre için kıdem tazminatı ödenmesi 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmü gereği mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Ancak, sözleşmeli olarak çalışır iken aynı Hastaneye memur olarak atanmanız şayet Yasal bir düzenlemenin gerektirdiği şekilde gerçekleşmiş ise yukarıda açıkladığımız uygulamalara istinaden 10/8/1998-23/6/2000 tarihleri arasında geçen sürelerinizin de emekli olduğunuz tarihteki emekli ikramiyesi hizmet süresine dahil edilmesi gerektiğini,

Şayet, yasal bir düzenleme değil de işçi iken istifa edip daha sonra KPSS gibi bir sınavla atanmanız gerçekleşmiş ise bu sürenize kıdem tazminatı/ikramiye gibi bir ödemenin yapılamayacağını,

Değerlendirmekteyiz.

Durumunuza göre değerlendirip olması gereken bir durum söz konusu ise SGK na yazılı olarak müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz.