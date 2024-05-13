Diyarbakır'da cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi
Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli yemekten zehirlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 21:28, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 21:28
Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda öğlen dağıtılan yemekten birkaç saat sonra mahkumlar ve personel mide bulantısı ve kusma yaşarak rahatsızlandı. Şikayetler üzerine kampüse çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan personel ve mahkumlar tedavi edilmek üzere müşahede altına alındı.