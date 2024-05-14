Tartıştığı damadını silahla öldüren kayınpeder tutuklandı

Tartışmaya dahil olan ve damadıyla kavga eden kayınpeder Ahmet T, tabancayla damadını vurmuştu.

Akif Bozdemir, dün Sultanhanı ilçesindeki kayınpederinin evine eşi Şerife Bozdemir ile görüşmeye gitmiş ve aralarında tartışma çıkmıştı.

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