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Bodrum'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 23:27, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 23:28
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Bodrum'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama

Olay, 11 Mayıs Cumartesi günü sabaha karşı Gümbet Barlar Sokağı'ndaki bir eğlence mekanında meydana geldi. Gece kulübüne eğlenmeye giden Yusuf D., Cihan K., Burhan B., Ahmet B., Yusuf Yahya A. ve Ömer B., iddiaya göre yan locada oturanları rahatsız ettikleri gerekçesiyle mekandan dışarı çıkarıldı. Bunun üzerine öfkelenen 6 kişi ile mekan görevlileri arasında arbede yaşandı. Otomobilinden tabancasını alan Ömer B., mekanı kurşun yağmuruna tuttu. Müşteriler panik ve korku içerisinde kurşunlardan korunmaya çalışırken, mekana müşteri olarak geldiği öğrenilen Onur Dirican ve Onur K. ile gece kulübü işletmecisi Fuat T. yaralandı. Ömer B. ile beraberindeki 5 kişi otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. 3 yaralı özel araçlarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bel bölgesinden yaralanan Onur Dirican (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Onur K.'nın tedavisi tamamlanıp taburcu edilirken, tedavisi devam eden Fuat T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 45 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısların kaçtığı otomobili boş bir arazide terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin Yalıkavak Mahallesi'nde bir villada saklandığını tespit eden polis, operasyon yaptı. Şüphelilerden 3'ü villada yakalanırken, ormanlık alana kaçan diğer 3 şüpheli de kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ömer B., Yusuf D. ve Yusuf Yahya A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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