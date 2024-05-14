14 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM grubunda ziyaret edecek, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya gelecek.

(TBMM/13.00/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanlığında Engelliler Haftası dolayısıyla sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşacak.

(İstanbul/09.45)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/13.30/10.45/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/13.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi kapanış programına katılacak.

(İstanbul/15.00)

SPOR

1- Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlarda ilk hafta ayaklarından birine Antalya ev sahipliği yapacak. Organizasyonun ilk gününde Bulgaristan-Hollanda ve İtalya-Polonya müsabakaları oynanacak.

(Antalya/17.00/20.00)

2- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Finalspor, Sigortam Net'i konuk edecek.

(Bursa/19.00)