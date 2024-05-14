MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile atamaya esas puanın, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'sinden oluşacağı düzenlendi.

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