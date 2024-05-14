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MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliği değiştirdi. Atamaya esas puan, KPSS ile sözlü sınav puanından oluşacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 00:02, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 00:08
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MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile atamaya esas puanın, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'sinden oluşacağı düzenlendi.

İşte Resmi Gazetede yer alan düzenleme:

Milli Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50'si alınarak belirlenir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözlü sınav" ibaresinden sonra gelmek üzere "başarı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


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