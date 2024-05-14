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İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım

YASED Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ne göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'ye 1,5 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Girişlerin çoğunluğu, finans ve sigorta faaliyetlerine oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 07:27, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 07:28
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İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nin açıklanmasının ardından YASED Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

TCMB'nin 13 Mayıs 2024'te paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri temel alınarak hazırlanan, 'YASED Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ne göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Dün paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2024 yılının Mart ayında, Türkiye'ye, 336 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. 2024 yılının ilk üç ayı toplamı değerlendirildiğinde, ilk çeyrekteki UDY girişi 1,5 milyar dolar oldu.

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen toplam UDY girişi içerisinde, yatırım sermayesi girişleriyle 1 milyar 218 milyon dolar ve yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 796 milyon dolar değerinde UDY girişi kaydedildi. Borçlanma araçlarının 112 milyon dolar ve yatırım tasfiyelerinin 424 milyon dolar değerindeki negatif etkileriyle ilk çeyrekteki toplam UDY girişi, 1,5 milyar dolar oldu.

İlgi finans ve sigortaya

2024'ün ilk çeyreğinde, finansal faaliyetler, en fazla uluslararası yatırım alan sektör oldu. Yatırım sermayesi girişlerinin toplam hacmi, bir önceki çeyreğe ve geçmiş dönemlerin çeyreklik ortalamasına göre hacmen daha sınırlı olsa da hizmet sektörü, sektörel kompozisyonda öne çıktı. 2024'ün ilk çeyreğinde, finans ve sigorta faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret ve madencilik ve taş ocakçılığı yatırım sermayesi girişlerinin çoğunluğuna ev sahipliği yaptı. Finans sektörü özelinde, bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri haricinde kalan 'diğer finansal hizmet faaliyetlerinin' ilk çeyrekte sektörde kaydedilen 257 milyon dolarlık yatırım girişinin 249 milyon dolarını çektiği görüldü.

Hollanda ilk sırada

2024'ün ilk çeyreğinde, Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, yüzde 58'lik payları ile Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin en büyük kaynağı olmaya devam etti. Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin kaynakları arasında Hollanda yüzde 25'lik bir pay alırken, Hollanda'yı yüzde 21 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve yüzde 12 ile Almanya izledi.

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