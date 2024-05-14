Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye yeni anayasa ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede yeni anayasa çalışmaları ele alınacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 07:45, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 07:38
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Görüşme, MHP'nin Meclis'teki grubunda gerçekleşecek.
Saat 13.00'te yapılacak görüşmenin ana gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.
Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmiş ardından DEM Parti eş genel başkanları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla bir araya gelmişti.