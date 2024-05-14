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AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 'trol' raporu, sosyal medya üzerinden sistematik bir şekilde yayılan görüş ve olayların arkasındaki karanlık operasyonları gün yüzüne çıkarıyor. Rapor, itibar suikastının nasıl gerçekleştirildiğini, hangi metotların kullanıldığını ve parayla desteklenen trollerin kimler olduğunu detaylı bir şekilde ele alıyor.

Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 07:50, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 07:43
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AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre AK Parti kurmayları, sosyal medya uzerinden belirli bir goruş veya olayın sistematik olarak yaygınlaştırılması konularını ele alan bir rapor hazırladı. Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan trol raporunda; sosyal medya uzerinden itibar suikastını kimlerin hangi metotla yaptığı, parayla hangi trolleri kullandıkları ve harcamalar başlıkları yer aldı.

Trol mafyası

"Trol mafyası nasıl oluşuyor' başlığının yer aldığı raporda, "Hangi fikri savunmak istiyorlarsa once bir grup insanı alıp, kendi trolleri haline getiriyorlar. Bu troller, kendi ozgurluk alanlarını ve cesaretlerini kazandıktan sonra bu adamlar mafyalaşıyorlar. Parayı kim veriyorsa; onların istedikleri sekilde seçtikleri kişi ya da gruplara karsı saldırıyorlar. Sosyal medyada mafyalaşmış bir trol ekibi var. Sosyal medyada hiçbir iz kaybolmuyor. Bu izler takip edildiginde de bunların hangisi gerçek hesap, hangilerinin bot hesap ve bu hesaplar kimler tarafından yurutuluyor, bunlara ne kadar para harcanıyor gormek mumkun. Yuzbinlerce lira para harcanıyor" ifadelerine yer verildi.

AK Parti kurmaylarının hazırladığı trol raporunda, AK Parti'nin kurumsal kimligine zarar veren kisi, kişiler ya da grupların, belli isimleri ozellikle sectikleri vurgulandı. Sosyal medyada yapılan, 'itibarsızlastırma' eyleminin ise partinin butune zarar verdiği kaydedildi. Cumhurbaskanı Erdogan'ın talimatıyla yeni bir yasal duzenleme icin harekete gecildi.

Yasal çerçeve nasıl olacak?

Raporda sistemin nasıl islediği anlatıldı. Yasanın nasıl bir sisteme oturtulacağı konusunda calısılıyor. Trollerle mucadele amacıyla hazırlanacak yasal duzenlemenin çerçevesi de ciziliyor. Buna gore; sosyal medyayı denetleyecek yeni bir sistem geliştirilecek. Bu sistemin hangi birim tarafından yurutuleceği belirlenecek. Hukuki mucadele edecek yeni bir mekanizma kurulacak. Hukuk onunde mucadelenin onu açılacak.

Günübirlik hesap açılması engellenecek

Gunu birlik ya da anlık sahte hesap acanların engellenmesinin yasal cer- cevesi cizilecek. Kisi ya da grupları kasıtlı olarak itibarsızlastırma ve top- lumda kucuk duşurme gibi eylemlerin tespit edilmesi halinde, cezai yaptı- rımların getirilmesi planlanıyor.

Sosyal medya hesapları T.C. Kimlik No'su ile açılabilir

AK Parti, trollerle mucadele etmek amacıyla hazırlıklarına basladığı yasal duzenleme için pek cok alternatifi degerlendiriyor. AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "sosyal medya hesapları kimlik numaraları ile açılsın' onerisini de gundemine aldı.

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