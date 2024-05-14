Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 28 gözaltı

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, 29 Nisan-13 Mayıs'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

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