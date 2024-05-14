Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 28 gözaltı
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 07:57, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 07:56
Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, 29 Nisan-13 Mayıs'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Usta, 37 kilo 200 gram skunk, 20 kilo 500 gram esrar, 3 kilo 600 gram toz esrar, 13,5 gram metamfetamin, 34,5 gram kokain ve 4 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildiğini kaydetti.
Usta, "Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.