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Sakarya'da suya yüzde 20 indirim

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar seçim öncesinde verdiği sözü tuttu ve içme suyuna yüzde 20 indirim yaptı. İndirim kararı Belediye Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 08:02, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 08:03
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Sakarya'da suya yüzde 20 indirim

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Cumalı'nın haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerel seçim öncesinde dar gelirli vatandaşlara içme suyunda indirim yapacağı sözcünü verdi. Başkan seçildikten sonra çalışmalara başlayan Alemdar söz verdiği gibi su tarifelerine yüzde 20 indirim kararı aldı. Alınan karar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi. Düşen maliyetlerin vatandaşa indirim olarak yansıyacağını kaydeden Başkan Alemdar, "ADASU HES, su üretiminde kullandığımız enerjinin yüzde 25'ini üretmek üzere devreye alındı. Sonrasında Akçay Barajı 40 milyon metreküp su ihtiyacını karşılaması için hayata geçirildi. Üzerine yapılan HES'ler aynı zamanda enerji üretimi de sağlayan bir kaynak. Karaman'da kurulan GES ile de şehrin yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisi daha eklendi" diye konuştu.

MALİYETLER DAHA DA DÜŞECEK

Alemdar, "Tüm bu tesislerin toplam gelirine ve enerji üretimine bakıldığında maliyet artışının enerjiden kaynaklanmadığı açıkça görülmektedir. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarımızla elimizdeki imkanları doğru kullanarak maliyetlerimizi daha da düşüreceğimize inanıyoruz" dedi. Başkan Alemdar, "Maliyetler üzerine yapacağımız çalışmaların sonucunda düşen giderlerimizi vatandaşlarımıza indirim olarak yansıtacağız. SASKİ çok güçlü bir kurum. Makine parkuru çok geniş. İhalesiz iş yapabilecek düzeyde. Bundan sonra ki süreçte elimizdeki imkanlarla, makinalarımızla işlerimizi kendimiz yapacağız. Önümüzdeki günlerde belediye genelinde maliyetlerimizi daha da düşüreceğiz ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti daha uyguna sunacağız" dedi. Alınan kararla birlikte Sakarya'da yaşayan 1 milyon 80 bin vatandaş, önümüzdeki aydan itibaren suya yapılan yüzde 20 indirimi faturasında görecek.

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