Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde yaşanan kriz, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün adaylıktan çekilmesiyle de çözülemedi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle yeni Yargıtay Başkanı'nı seçmek için gerçekleştirilen seçimlerin 36'ncı tur oylamasında da adaylar yine salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı.

Mehmet Akarca'ya 111, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez'e 169 oy çıktı. Yargıtay kulislerinde Şentürk'ün Akarca'nın lehine çekildiği yorumları yapılıyordu ancak başkanlık koltuğuna en çok yaklaşan isim Kerkez oldu. Kerkez, başkanlık koltuğunu 6 oyla kaçırdı. 327 Yargıtay üyesinin oy kullandığı 36'ncı tur oylamada 11 boş, 36 geçersiz oy çıktı. Seçimler 37'inci tur oylama ile bugün devam edecek.

ŞAHİN, ÜYELERDEN ÇİZİK YEDİ

Yüksek yargıçlar dün sadece başkanını değil Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı belirlemek için de sandık başına gitti. Başsavcılık için yapılan seçimlerde mevcut Başsavcı Bekir Şahin de dahil olmak üzere 7 aday yarıştı. Yaşar Şimşek 86, Yargıtay Başkanlık adaylığından çekilen Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu 32, Ali Doğan 22, Veli Dalgalı 7, Bekir Şahin ise 1 oy aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Oylamada en çok oy alan 5 üye aday gösterilmiş sayılıyor. Bu sebeple Şimşek, Şentürk, Yüksel, Erol ve Kuzu'nun isimlerinin yer aldığı sıralı liste Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçecek. Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olmasını tercih edebiliyor.