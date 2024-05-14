Ölen turistin külleri Marmaris'i karıştırdı!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Küllerin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceği tepkileri üzerine Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 08:24, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 08:25
Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı. Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris'i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.
Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.