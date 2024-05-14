Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne değer kaybıyla başlayan dolar, günü 32,26 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 18:06, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 18:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2100
|32,2110
|32,2620
|32,2630
|Avro
|34,8050
|34,8060
|34,8780
|34,8790
|Sterlin
|40,4400
|40,4470
|40,5750
|40,5900
|İsviçre Frangı
|35,5280
|35,5400
|35,6000
|36,6060
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1800
|32,2600
|32,2320
|32,3120
|Avro
|34,7650
|34,8450
|34,8380
|34,9180
|Sterlin
|40,3800
|40,5900
|40,5170
|40,7270