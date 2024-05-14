Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2100 32,2110 32,2620 32,2630 Avro 34,8050 34,8060 34,8780 34,8790 Sterlin 40,4400 40,4470 40,5750 40,5900 İsviçre Frangı 35,5280 35,5400 35,6000 36,6060 ANKARA ABD Doları 32,1800 32,2600 32,2320 32,3120 Avro 34,7650 34,8450 34,8380 34,9180 Sterlin 40,3800 40,5900 40,5170 40,7270