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Günde 10 bin ekmek üretiyorlar

Bilecik'te, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan tesiste uygulamalı eğitim alan öğrenciler, günlük 10 bin roll ekmek üreterek okul öncesi eğitim kurumlarının ihtiyacını karşılıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 10:58, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 10:54
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Günde 10 bin ekmek üretiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine "Fırın Atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol çerçevesinde kurulan bölümde öğrenciler haftanın 5 günü uygulamalı eğitime katılıyor. Öğrenciler hem usta öğreticilerden ekmek yapımını öğreniyor hem de üretime katkıda bulunuyor. Vali Şefik Aygöl, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun ekmek yapımı bölümünü ziyaret eden Vali Aygöl, öğrencilerle yakından ilgilendi ve ekmek yapımı sürecini inceledi. Ekmeğin tadına bakan Vali Aygöl, tam not verdi.

Ardından, Muhasebe ve Mimarlık bölümlerini de ziyaret eden Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet etti ve gelecekleri hakkında bilgi aldı. Özellikle, öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerine dair motive edici konuşmalar yaptı. Ziyaretin sonunda, Vali Şefik Aygöl öğretmenler odasında bir toplantı düzenledi. Toplantıda, okulun mevcut durumu, başarıları ve gelişim alanları üzerine bir değerlendirme yapıldı. Öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Vali Akgöl, eğitim kalitesinin artırılması için yapılacak çalışmaları ele aldı.

Vali Şefik Aygöl, ziyaretin sonunda okul yönetimi ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve teşekkürlerini ileterek okuldan ayrıldı.

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