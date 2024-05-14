Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 44 gözaltı

Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
Görevden uzaklaştırılan üç emniyet müdürünün evinde arama
Görevden uzaklaştırılan üç emniyet müdürünün evinde arama
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Yedi ile mayısta kar yağdı
Yedi ile mayısta kar yağdı
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
'Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok'
'Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok'
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli'
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli'
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 44 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 11:23, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 11:22
Yazdır
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 44 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüphelilerin adresleri belirlendi. Ekiplerce Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber