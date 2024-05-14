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Antalya'da İranlı sahte doktor skandalı

Antalya'da sosyal medyada kendisini doktor olarak tanıtan İran asıllı kişi yakayı ele verdi. Polis ve sağlık müdürlüğü tarafından yapılan denetimde muayenenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Çok sayıda dolgu makinesi, botoks ürünleri ve gençlik aşıları ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 11:25, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 11:26
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Antalya'da İranlı sahte doktor skandalı

Antalya'da Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini doktor olarak tanıtan İran asıllı ismi açıklanmayan bir kişinin adresini tespit etti.

Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilen Liman Mahallesi'ndeki iş yerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte denetim gerçekleştirildi.

İŞ YERİ RUHSATSIZ ÇIKTI

İş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, yapılan aramalarda; 10 kullanılmış, 5 açılmamış dolgu maddesi, 1'i kullanılmış 3 serum, 2'si kullanılmış 3 botoks ürünü, 9 dolgu çözücü flakon, 6 lokal anestezik ampul, 1 bölgesel uyuşturucu sprey, 1'i açılmış 9 gençlik aşısı olarak bilinen antioksidan madde, 5'i açılmış 20 adet saç dökülmesi engelleyici solüsyon, 11 yağ eritici solüsyon flakonu, 1'i açılmış 2 adet şişlik ve koyu halka onarımı için kullanılan ürün, 3'ü açılmış 8 adet yüz serumu, 41 kan tüpü, 24 içinde sıvı bulunan kan tüpü, 16 intraket (damar yolu açmak için kullanılan aparat), 5 kutu şırınga, 8 kutu iğne ucu, 4 kapalı serum seti, kan almak için kullanılan aparatlar ve santrifüj cihazı (tüpe alınan kanları ayrıştırmak için kullanılan cihaz) ele geçirildi.

Bahse konu şahıs ve işletme ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

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