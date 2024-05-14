Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı

Son dönemde ikinci el otomobil alım satımında çeşitli hileler yapan dolandırıcılar, araçlarda yolcular için hayati önem taşıyan hava yastıklarına kadar uzandı.

Ekspertiz işlemi yapan bir işletmede, otomobilin hava yastığının içine sünger yerleştirildiği ortaya çıktı.

Olay Konya'da yaşandı. İkinci el otomobil satın almak isteyen bir vatandaş, satın almak istediği aracı kontrol ettirmek istedi.

Ekspertiz uzmanları, otomobilin hava yastığından şüphelendi.

Şüphe üzerine aracın ön tarafındaki hava yastığı kontrol edildi.

Kontrol sırasında hava yastığının içinin süngerle doldurulduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili konuşan ekspertiz şirketi çalışanı, "Direnç atılmış aracın airbaglerine ve airbagin yerinde boş olan kısmına kocaman bir sünger yerleştirmişler. Airbagin dış plastiğine de sarmış. Airbag açık dedim, satıcı bana böyle bir şey olamaz dedi. Ben de kendisine birebir gösterdim. Bunun içinde airbag yerine sünger var dedim ve ikna oldu." diye konuştu.