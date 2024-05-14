Osman Kaya: Kamuya personel alımı devam etmelidir
Kamu Birliği Konfederasyon Başkanı Osman Kaya, sosyal medya hesabından kamu alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu, Kaya "Kamuya personel alımında kısıtlamaya gidilmeden ihtiyaca binaen alımların devam etmesini talebimizi bir kez daha yeniliyoruz" dedi.
Kamu alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kamu Birliği Konfederasyon Başkanı Osman Kaya, kamuya personel alımının kısıtlamaya gidilmeden devam etmesi ve memurların sosyo-ekonomik standartlarının düşürülmemesi gerektiğini söyledi
Osman Kaya'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde:
Kamuda tasarruf tedbirleri adı altında alınan kararlar ülkemizin geleceği için
önemlidir.
Alınan kararlar arasında;
Kamu çalışanları için yapılan ve yapılacak bazı çalışmalar ile memurların sosyo-ekonomik
standartları düşürülmemeli aksine memurun refah düzeyini arttıracak adımlar
atılmalıdır.
Ülkemizin en zor zamanlarında canla-başla görevini yerine getiren depremde, covidde afette, hiçbir koşul altında mücadelesini bir an olsun bırakmayan, hiçbir ödül, teşvik beklentisi içerisinde olmadan hizmet üreten
memurlarımız adına alınan ve alınacak kararların tekrar gözden geçirilmesi
önem arz etmektedir.
Ayrıca eğitim, sağlık, güvenlik başta olmak üzere kamu çalışanı alımlarının
azaltılması memurların üzerindeki yükü dahada artıracak ve hizmet üretiminde
aksaklıklara neden olacaktır.
Bu sebepten kamuya personel alımında kısıtlamaya gidilmeden ihtiyaca binaen alımların devam etmesini talebimizi bir kez daha yeniliyoruz.