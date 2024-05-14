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Vuslat, 3 Kıta 20 Ülkede kurban faaliyeti gerçekleştiriyor!

Vuslat, "Kardeşliğe Vesile Kurban" çağrısı ile 3 kıta 20 ülkede kurban çalışmalarına başladığını duyurdu. Bağışçılarından aldığı vekalet ile kurban kesimlerini gerçekleştiren dernek, kesim görüntülerini bayram bitimine kadar bağışçılara ulaştıracağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 12:45, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 12:44
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Vuslat, 3 Kıta 20 Ülkede kurban faaliyeti gerçekleştiriyor!

Vuslat Derneği tarafından yapılan açıklamada, kurbanlık şartlarını sağlayan hayvanların temin edildiği, kesim yapılacak ülkelerin ve kurban hisse bedelinin belirlendiği aktarıldı. Buna göre Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında olmak üzere toplam 20 ülkede gerçekleştirilecek kurban ibadeti için hisse bedeli 2.900 TL olarak açıklandı.

İnsani yardım faaliyetlerine 22 yıllık tecrübe ile devam eden dernek, kurban faaliyetlerinin de aynı tecrübe, güven ve şeffaflık ile yerine getirildiğini ifade ediyor. Dernek, bayram namazının hemen ardından başladığı kesim işlemlerinde bağışçılarını SMS ile bilgilendiriyor, kesim sonrasında ise vekaletlerin okunduğu isme özel hazırlanan videoyu bağışçılarına gönderiyor.

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, kurban çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Kurban kesimlerimizi mazlum coğrafyalar olarak adlandırdığımız Nijerya, Somali, Yemen ve Bangladeş gibi yoksul ülkelerde gerçekleştiriyoruz. Kıtalar ardından yolumuzu gözleyen başta yetim, ilim talebeleri ve bakıma muhtaç yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahipleri ile bu bayramı kardeşliğimize vesile kılıyor; sofralara bereket, gönüllere dua oluyoruz." dedi.

Derneğin kurban organizasyonuna dair detaylı bilgi almak için vuslat.org.tr web sitesini ziyaret edebilir yahut 0212 659 28 80 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

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