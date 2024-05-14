Ege'de deprem için iki farklı senaryo: İzmir Fayı'na dikkat edilmesi gerek

Türkiye'nin deprem tehdidi en yüksek kenti İzmir'de, 6'nın üzerinde deprem üretmesi olası 25'e yakın fay hattı tespit edildi.

Açıklama, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer'den geldi.

"İZMİR FAYI'NDA İKİ SENARYOMUZ VAR"

Doç. Dr. Sümer, kentteki son büyük depremin 1688 yılında meydana geldiğini söyledi ancak bu depremin hangi fayda yaşandığının bilinmediğini ifade etti.

"İzmir fayında 2 senaryomuz var. İzmir, son büyük depremini 1688 yılında yaşadı. Ama hangi fayda olduğunu bilmiyoruz. Bu deprem eğer İzmir Fayı'nın Balçova segmentinde meydana geldiyse ya da Pınarbaşı segmentiyle beraber ikisini beraber etkilediyse, o zaman İzmir Fayı özelinde rahatız demektir." diye konuşan Sümer, "Eğer 1688 depremi, Uzunada Fayı'nda olduysa, İzmir Fayı'nın zamanı gelmiş demektir. Çünkü bu fayda tespit edilen son deprem, 1510 yıl önce, 178 yılında. Dolayısıyla İzmir Fayı'na dikkat edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KUZEYDE STRES ARTIYOR

Türkiye'nin Ege kıyılarında 2004 yılında başlayan bir süreç olduğunu anlatan Doç. Dr. Sümer, "Gökova Körfezi'nde bir deprem fırtınasıyla başlayarak, 2017'de Bodrum'da sürüp 2020'de bildiğiniz gibi İzmir depremi ve 2022'de Buca depremleriyle kuzeye taşınan bir hareketlilik söz konusu." şeklinde konuştu.

Sümer, bu durumun özellikle Ege'nin kuzey kesminde kalan ve deprem beklenen fay hatlarında stresi artırdığına dikka çekti.