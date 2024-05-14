Türkmen gazı Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 14:09, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 14:01
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz." dedi.