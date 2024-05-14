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Sahte diplomalı belediye çalışanına dolandırıcılık davası

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı şirkette çalışanların maaş ödeme işlemlerini yapan büro personeli Çiğdem B. hakkında, sahte üniversite diploması ile hem yüksek maaş, hem de her ay kendisine birden fazla maaş ödemesi yaparak 567 bin TL'yi üzerine geçirdiği gerekçesiyle 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 14:27, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 14:02
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Sahte diplomalı belediye çalışanına dolandırıcılık davası

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de çalışanların maaş ödeme işlemlerini yapan büro personeli Çiğdem B.'nin, kendi hesabına her ay birden fazla maaş ödemesi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan incelemede Çiğdem B.'nin üniversite diplomasının da sahte olduğu belirlendi. Şikayet üzerine başlatılan savcılık soruşturması kapsamındaki bilirkişi raporunda Çiğdem B.'nin, lisans diplomasından kaynaklanan maaş farkı, fazladan maaş ödemeleri ve diğer ödemeler olmak üzere toplam 567 bin TL'yi üzerine geçirdiği belirtildi. Soruşturma sonunda iddianame hazırlanarak Çiğdem B. hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin işe başvuru evrakları arasında bulunan lisans diplomasındaki üniversitede yapılan araştırmada Çiğdem B. adında bir mezunun bulunmadığının belirtildiğine dikkat çekildi. Şüphelinin maaşını ilköğretim personelleri için belirlenen tutardan alması gerekirken, lisans mezunları için belirlenen tutardan aldığı, yine 2020-2022 yılları arasında 135 işlemle fazladan aldığı maaşlar ile toplam 567 bin lirayı hesabına geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Çiğdem B., Konyaaltı Belediyesi'nde işe girdiği dönemde ortaokul mezunu olduğunu belirterek, "Evde yapılan aramada ele geçirilen ve belediyedeki dosyamda bulunan diplomayı ben sunmadım, diploma suretini avukatım soruşturma dosyasında görüp bana verdi. İş yerinde çeşitli birimlerin tüm puantaj, özlük ve diğer işleri kapsayan düzenleme sorumluluğu sözlü olarak bana verildi. Maaş ödemelerinde listeye ismim birden çok kez yazıldığı ve hesabıma para geldiği doğru, bu şekilde işlem yapmam yönünde Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda vekaleten şirket yetkilisi olan T.E. talimat verdi" dedi.

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