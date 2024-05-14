Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarına personel alım sürecinde FETÖ'nün "mahrem sorumluları" tarafından örgüt içi mülakat notları ve örgüte olan bağlılıkları derecelendirilerek kodlanan kişiler tespit edildi.

"Mahrem sorumluların" referansıyla kamu kurumlarına yerleştirilmeye çalışıldığı anlaşılan 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Balıkesir, İstanbul, Kırklareli ve Muş'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.