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Futbolda 2024-2025 sezonu planlamaları belirlendi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta mücadeleleriyle başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde bitecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 16:02, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 16:04
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Futbolda 2024-2025 sezonu planlamaları belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi. Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta mücadeleleriyle başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona bitecek.

Trendyol 1. Lig'de de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde start alacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde bitecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Ligde 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler de daha sonra ilan edilecek.

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