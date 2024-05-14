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İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında örgüt elebaşı ve üyelerine ait olduğu belirlenen yaklaşık 180 milyon değerindeki 6 daire, villa, arsa ile 10 lüks araca el konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 16:17, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 16:22
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlarla Soruşturma Bürosu koordinesinde, yasa dışı bahis kapsamında elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları aracılığıyla akladığı belirlenen "Çapkanlar" suç örgütü üyelerine yönelik çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen ve 14 zanlının tutuklandığı operasyon sonrası çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalarda, örgüt üyelerinin organize hareket ederek kendilerine silahlı bir yapı kazandırdıkları, yaşadıkları lüks hayatı sosyal medya platformlarında sergileyerek örgüte devamlı insan kaynağı sağladıkları tespit edildi.

Ekipler, bir çok suçtan kaydı olan örgüt elebaşı ve yöneticilerinin banka ve kripto para borsalarındaki çeşitli hesaplarında dönen para miktarının yaklaşık 5 milyar lira olduğunu ortaya çıkardı.

Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 113 bin 200 lira, 1141 dolar, 6 ruhsatsız tabanca, 358 fişek, 70 telefon, 90 sim kartı, 12 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar kasası ve 6 monitör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca örgüt elebaşı ve üyelerine ait olan yaklaşık 180 milyon lira değerindeki 6 daire, villa, arsa ile 10 lüks araca el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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