52 gündür kayıp olan inşaat işçisinin ölümünde, sır perdesi aralanıyor

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca, bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti. Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları Mert Ataş ve M.A. ile Seydikemer'deki annesi D.K. gözaltına alındı.

'BAŞINA SOPAYLA VURDU, YERE YIĞILINCA DA İPLE BOĞDU'

Şüphelilerden Emine Karabulut İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'deki ifadesinde, Şaban Ataş ile 2 yıl önce boşandıklarını ama aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirtip, "Burhanettin ile de uzun süredir gönül ilişkimiz vardı. 22 Mart sabahı Şaban, Burhanettin'i görüp kahvaltıya çağırdı. Evdeyken Şaban ile benim aramda bir kavga çıktı. Burhanettin, kalkıp Şaban'ın başına sopayla vurdu. Yere yığılınca da iple boynunu sıkarak boğdu. Bir anda şok oldum. Diğer odada yatan oğlum Mert'i kaldırdım. Hep beraber bir battaniyeye sarıp cesedi alt katta bulunan depoya kaldırdık. Durumu anneme de anlattım. Öğleden sonra Burhanettin, arabasının arkasına römork takarak geldi. Evde bulunan birkaç halı, eşyayla birlikte cesedi römorkun arkasına koyduk. Annem, oğlum Mert ve Burhanettin ile Sarıyer mevkiindeki taşlık alana götürüp, attık. Daha sonra eve döndük. Ertesi gün gün saat 05.00 gibi cesedin yanına Burhanettin ile tekrar gidip, üzerini taşlarla örttük. Ardından da kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.

'BURHANETTİN AMCAN, BABANI ÖLDÜRDÜ, SAKİN OL'

Karabulut'un büyük oğlu Mert Ataş da ifadesinde olay günü annesinin kendisini uyandırdığını belirtip, "Burhanettin amcan, babanı öldürdü, sakin ol' dedi. Cesedi görünce şok oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Battaniyeye sardık. Depoya kaldırdık. Öğleden sonra Burhanettin amca geldi, römorka yükleyip bir taşlık alana götürüp, attık" diye konuştu.

Karabut'un diğer oğlu M.A. ise ifadesinde cinayeti katıldıkları programda yeni öğrendiğini belirtip, babasını hep kayıp olarak bildiğini, olay günü ise odada uyuduğu için hiçbir ses duymadığını söyledi.

'ŞABAN ATAŞ'IN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ HİÇBİR BİLGİM YOK'

Cinayeti işlediği öne sürülen Burhanettin Öztürk ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Emine Karabulut ile yıllar önce gönül ilişkisi olduğunu kabul eden Öztürk, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

"O gün Şaban Ataş'ı gördüm. 'Gel kahvaltı yapalım' dedi, eve girdim, çay içtim. Sonrasında çıktım, gittim. Evde başka bir şey oldu mu, olmadı mı bilmiyorum. Şaban Ataş'ın öldürülmesi ile ilgili hiçbir bilgim yok."

Seydikemer'de gözaltına alınan D.K.'nin ise polisteki sorgusun sürdüğü bildirildi. Öte yandan İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheli Muğla'ya gönderildi.