Kazada yaralanan orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe, cenaze töreni sırasında gözyaşı döken Melek Yaprak'ın elini bir an olsun bırakmadı.

Öte yandan, Durğut'un annesinin 16 yıl önce vefat ettiği, anneannesi Melek Yaprak tarafından büyütüldüğü öğrenildi.

Sivaslı Orman İşletme Şefliği'nde orman muhafaza memuru olarak görev yapan Ümit Durğut (24) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

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