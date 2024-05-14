Cesedi toprağa gömülü bulunmuştu, 2 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan K. ve Yaşar K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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