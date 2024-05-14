Büyüdüğü çocuk yuvasının müdürü oldu

Elazığ'da 1977 yılında annesinin ölmesi üzerine Hıdır Aslan (54), 7 yaşında kardeşiyle birlikte Harput Çocuk Yuvası'na verildi. Yuvada büyüdükten sonra 19 yaşında memur olarak çalıştığı kuruma atanan Aslan, kalacak yeri olmadığı için bir süre daha yuvada kaldı. Ardından evlenen ve hayatını kuran Aslan, 2 çocuk babası oldu. Bir yandan çalışan Aslan, diğer yandan da eğitimine devam etti ve 3 üniversite bitirdi. 2018 yılında Tunceli Aile ve Sosyal İl Müdür Yardımcısı olan Aslan, 7 ay önce de Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne atandı. Bir zamanlar kendisinin de kaldığı ve büyüdüğü yurdun şimdi müdürü olan Aslan, yaşamadıklarını ve hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışmaya başladı. Zamanında yaşamadığı baba sevgisini şimdi yurttaki çocuklara vermeye çalışan Aslan, göreve başladığı süre içerisinde bir yandan kurumda birçok çalışmaya imza atarken diğer yandan da 4 çocuğun yeteneğini keşfederek kurumlara yönlendirdi.

"Yaşayamadıklarımı ve hayallerimi gerçekleştiriyorum"

1977 yılında annesinin vefat etmesi sonucu 2 kardeş olarak Harput Çocuk Yuvası'na verildikleri dile getiren Hıdır Aslan, "1982 yılında yetiştirme yurduna geçtik. 1989'da ilk işe girenlerdeniz. Kendi kurumumuzda başladım. 35 yıldır çalışıyorum. 2018'de Tunceli'ye il müdür yardımcısı olarak atandım. 7 aydır da büyüdüğüm, kendi kuruluşuma hizmet ediyorum. Şu anda hayallerimi gerçekleştiriyorum. 7 aydır 4 çocuğumuzu keşfettik. Büyük bir kulübe kaleci göndereceğiz. Bir kızımız boksör ve diğer bir kızımızı voleybolda Elazığspor'un alt yapısına vereceğiz. Bir kızımız ise şair. Farklı bir duygu. Yaşayamadıklarımı ve hayallerimi gerçekleştiriyorum. Kafamda o günün şartlarında sorular vardı. Şimdi o soruları çöze çöze gidiyorum. Bir çocuğu bile kurtarsak bizden mutlusu yok" dedi.

"Yaşayamadığım baba duygusunu elimden geldiğince çocuklara vermeye çalışıyorum"

Zamanında fakirlik olduğunu aktaran Aslan, "Devletin şimdiki gücü daha fazla. Her imkan var. Sosyal, sportif anlamda o zaman imkanlar yoktu ama şimdi tüm imkanlar var. Eğitim alanında da aynı şekilde. Bizim zamanımızda ismi yetimhaneydi. Ne kadar iyi olsa da dernek üzerinden kurulduğu için derneklerin bağışları ile geçiniyordu. 1983'te başladı ve 1989'da da kurumsallaşarak bakanlık haline geldi. Bakanlığımız bütün imkanları sunuyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşayamadığım baba duygusunu elimden geldiğince çocuklara vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Çocuklara da anlatıyorum, bizim okumaktan başka şansımız yok"

Aslan, "Eşim ne kadar kısa zamanda seni sevdiler dedi. Çünkü çocuklarda o sevgiyi hissediyorsun. Kafalarında bir problem varsa ben çözüm odaklıyım. Direkt bana geliyorlar. Taleplerin hemen hemen hepsini yapmaya çalışıyorum. 17 yıl yurtta kaldıktan sonra ilk işe girenlerdenim. O zamanlar aile fakirdi, okuyabilir miyiz bilemiyorum. Şu anda 3 üniversite bitirdim. Devletime elimden geldiği kadar hizmetimi yapıyorum. Çocuklara da onu anlatıyorum. Bizim okumaktan başka şansımız yok. Okuyup bu hayatta devletimize hizmet edeceğiz. Bizim dönem ile bu dönem arasında çok fark var. Şu anda her türlü imkan var" ifadelerini kullandı.