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Kendisini polise şikayet eden kadını öldüren şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, uzun süredir rahatsız ettiği Aylin Pekin'i (48), şikayet edildiğini öğrendikten sonra evinin önünde bekleyerek tabancayla vurarak öldüren Mehmet Şah Yeşilova (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 21:55, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 22:09
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Kendisini polise şikayet eden kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce eşini kaybeden ve bir çocuğu olan Aylin Pekin, yaklaşık 3 aydır aynı mahalleden Mehmet Şah Yeşilova tarafından takip edilmeye başlandı. Yeşilova tarafından rahatsız edilen Pekin, durumu polise bildirdi. Polis, Pekin'in şikayeti üzerine Yeşilova'ya uyarıda bulundu. Polise şikayet edildiğini öğrenen Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin'in evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Dışarda olan Pekin, evine geldiği sırada Yeşilova'nın yanında getirdiği tabancasından çıkan kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra kaçan Yeşilova, ilçe sınırları içerisinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edilip, gözaltına alındı. Pekin'in cansız bedeni ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Şah Yeşilova, tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne teslim edildi.

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