Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 290 liradan 399 liraya yükseltildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 23:25, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 23:34
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
İşte köprülerin yeni geçiş ücretleri...