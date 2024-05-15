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15 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 00:14, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 00:18
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15 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- AK Parti TBMM grup toplantısı yapılacak.

(11.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisi grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Plaket Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TÜİK, mart ayı ücretli çalışan ve 2023 yılı aile ile doğum istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/17.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Ayten Gökçer'in Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenaze namazına, Taş Tepeler Projesi'ne ilişkin imza törenine ve Connect to Türkiye etkinliğine katılacak.

(İstanbul/13.00/19.30/20.00)

2- Uluslararası kültür mirası fuar ve konferansı 8. Heritage İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.20)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya'daki ilk haftasında ilk maçını Japonya ile oynayacak. Günün diğer maçında Fransa ile Almanya karşılaşacak.

(Antalya/20.00/17.00)

3- TFF 3. Lig play-off 3. tur ilk maçları oynanacak. Efeler 09-Çimentaş Elazığspor, Belediye Kütahyaspor-Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor ve 52 Orduspor FK-Aliağa Futbol müsabakaları yapılacak.

(Aydın/Kütahya/Muş/16.00/Ordu/19.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde ilk maçlar oynanacak. Anadolu Efes-Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/18.00/İzmir/20.30)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayacak.

(İstanbul/18.00)

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