Ankara'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi yakalandı
Ankara'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi, jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 07:22, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 08:50
Alınan bilgiye göre, dün Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay sonrası kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden 3'ünü aynı gün olayda kullanılan silahlarla birlikte gözaltına aldı.
Firari şüpheli G.Ç'nin (20) ise Çankaya ilçesi Kahire Caddesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin, saat 01.30 sıralarında düzenlediği operasyonda, zanlı gözaltına alındı.